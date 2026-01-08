Atalanta
Pellegrini a Sozza: “Fermatevi, è imbarazzante”. Cosa rischia il laziale

Il terzino biancoceleste ha discusso con l’arbitro nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo del match con la Fiorentina

Continua a far discutere l’arbitraggio di Simone Sozza nella sfida tra Lazio e Fiorentina. Le moviole sono d’accordo su due decisioni errate prese anche per colpo del Var Pezzuto. Nel primo tempo c’è una evidente trattenuta di Pongracic su Mario Gila che andava sanzionata con il calcio di rigore e il cartellino giallo se si considera SPA o con il cartellino rosso (trattandosi di fallo non genuino) se si considera DOGSO.

Lazio-Fiorentina, Pellegrini contro Sozza
Proteste in campo e proteste anche nel tunnel degli spogliatoi prima della ripresa. Un video di Dazn mostra Zaccagni e Pellegrini parlare con il direttore di gara. In particolare si sente il terzino dire: “Fermatevi, è imbarazzante“. La risposta di Sozza è stata: “Fermatevi voi (con le proteste)“. Ma cosa dice il regolamento in questi casi? Pellegrini ha rischiato qualcosa? Assolutamente sì: la Guida Pratica AIA in merito alla Regola 12 a pagina 102 prevede espressamente che l’arbitro può prendere provvedimenti disciplinari (ammonizioni ed espulsioni) anche durante l’intervallo.

