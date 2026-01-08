Occhi in casa Genoa, nuovo colpo Milan dai rossoblu

Il Milan guarda in casa Genoa per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che starebbero valutando un altro colpo dopo quello che ha portato Koni De Winter in rossonero.

Durante la scorsa estate il Milan scelse Koni De Winter per sostituire Malick Thiaw dopo la partenza del tedesco destinazione Newcastle.

Dopo l’acquisto del belga potrebbe esserci un altro colpo da parte del Milan in casa Genoa con la dirigenza rossonera che starebbe guardando con attenzione ad un altro calciatore della formazione di Daniele De Rossi. Un affare che potrebbe andare in porto in vista della prossima estate considerato il fatto che i liguri non hanno intenzione di privarsi di uno dei giocatori più importanti della rosa.

Colpo dal Genoa, il Milan pronto ad affondare in vista dell’estate

Nel mirino del Milan è finito Johan Vasquez, difensore centrale messicano che è una delle colonne della formazione di Daniele De Rossi. Nonostante l’inizio di stagione non semplice dei rossoblu, Vasquez sta ben impressionando anche in questa prima parte di campionato attirando l’attenzione di diverse squadre.

Un centrale dalla grande affidabilità ed esperienza che potrebbe far comodo al Milan in vista della prossima stagione quella che, con ogni probabilità, sarà l’annata del ritorno in Europa per la squadra rossonera.

Oltre al Milan ci sono anche diverse squadre inglesi e spagnole che stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del calciatore classe 1998. La certezza di partecipare al mondiale del 2026 con la sua nazionale, tra le tre ospitanti della manifestazione, potrebbe mettere in mostra il calciatore e far impennare la sua valutazione, attualmente intorno ai 14 milioni di euro.