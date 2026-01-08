Milan-Genoa, il rimprovero di Allegri: accade tutto in diretta tv

Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio del Milan in casa contro il Genoa rimproverando i suoi per l’atteggiamento avuto in alcuni frangenti della sfida.

Queste le parole rilasciate dal tecnico del Milan a DAZN: “In questa partita bisogna vedere il positivo perché il primo tempo è stato molto difficoltoso con loro che sono stati bravi a chiuderci. Abbiamo preso questo gol e nel secondo tempo loro sono un po’ calati”.

L’allenatore livornese ha proseguito facendo il punto sulla gestione della sfida da parte della sua squadra: “La cosa sulla quale dobbiamo migliorare è che nell’arco di un campionato ci sono queste partite che al 91′ riprendi e bisognava provare a costruire delle palle gol per provare a vincerla. Tutto questo senza esporsi a contropiedi come quello perso che poteva farci perdere la partita. Dobbiamo migliorare nella lucidità, stasera abbiamo avuto poca pazienza e siamo stati troppo frettolosi. Se non fai gol non devi prenderlo perché poi è possibile che gli altri calano”.