McKennie lascia la Juve a zero: la destinazione è inimmaginabile

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Weston McKennie alla Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

È sul piede di partenza ormai da anni e puntualmente rimane a Torino rivelandosi uno dei valori aggiunti della Juve, ma questa rischia di essere davvero l’ultima stagione di Weston McKennie con la casacca bianconera. Il contratto del centrocampista statunitense scade il 30 giugno di quest’anno e, salvo sorprese, le possibilità di un suo rinnovo sono ridotte al lumicino.

McKennie ha tanto mercato e vanta diversi estimatori in giro per l’Europa (Premer League ad esempio), ma l’ex Schalke 04 vorrebbe tornare a casa negli Stati Uniti. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, le sirene della MLS starebbero tentando fortemente il calciatore che, dunque, si appresta a vivere gli ultimissimi mesi alla Juve.

Poi sarà libero di accasarsi altrove a zero, con buona pace dei tanti tifosi bianconeri che auspicano una permanenza del calciatore americano a Torino: il futuro di McKennie sarà targato quasi sicuramente Major League Soccer.