Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

McKennie lascia la Juve a zero: la destinazione è inimmaginabile

Foto dell'autore

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Weston McKennie alla Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

È sul piede di partenza ormai da anni e puntualmente rimane a Torino rivelandosi uno dei valori aggiunti della Juve, ma questa rischia di essere davvero l’ultima stagione di Weston McKennie con la casacca bianconera. Il contratto del centrocampista statunitense scade il 30 giugno di quest’anno e, salvo sorprese, le possibilità di un suo rinnovo sono ridotte al lumicino.

McKennie in azione contro la Roma
McKennie in azione contro la Roma (Ansa) – Calciomercato.it

McKennie ha tanto mercato e vanta diversi estimatori in giro per l’Europa (Premer League ad esempio), ma l’ex Schalke 04 vorrebbe tornare a casa negli Stati Uniti. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, le sirene della MLS starebbero tentando fortemente il calciatore che, dunque, si appresta a vivere gli ultimissimi mesi alla Juve.

Poi sarà libero di accasarsi altrove a zero, con buona pace dei tanti tifosi bianconeri che auspicano una permanenza del calciatore americano a Torino: il futuro di McKennie sarà targato quasi sicuramente Major League Soccer.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie