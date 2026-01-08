Lazio, è arrivato Taylor: secondo acquisto biancoceleste | CM.IT

Dopo l’acquisto di Ratkov la Lazio ha accolto l’arrivo del secondo colpo della sessione invernale: Kenneth Taylor. Il centrocampista, arrivato dall’Ajax per una somma intorno ai 15 milioni di euro, si metterà da subito a disposizione di Maurizio Sarri.

Una Lazio che è decisa a cambiare molto in questa sessione di calciomercato con i biancocelesti che, dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, hanno trovato a stretto giro di posta due nuovi acquisti per sistemare la rosa a disposizione del proprio tecnico.

I colpi, in casa Lazio potrebbero non essere finiti qui con il club capitolino che continua a seguire diversi profili. Un calciatore che piace molto è Daniel Maldini, ma la trattativa per l’attaccante dell’Atalanta sembra essersi arenata nelle ultime ore. Tutto fermo anche per quello che riguarda Lorenzo Insigne, attaccante esterno che lavorò con Sarri al Napoli.