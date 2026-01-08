Lazio, colpaccio in attacco: il comunicato ufficiale

Nuovo rinforzo per la Lazio di Maurizio Sarri: ecco la nota apparsa in queste ore sul sito della compagine biancoceleste.

La Lazio è, senza ombra di dubbio, una delle squadre più attive sul mercato in questi primissimi giorni di finestra invernale di gennaio. La società biancoceleste, dopo aver ceduto Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce, ha finalmente messo a segno un importantissimo colpo in attacco.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del club capitolino: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo”.

Si tratta di un attaccante molto giovane (classe 2003), abile nel gioco aereo e che riesci a disimpegnarsi al meglio anche nel ruolo di esterno offensivo. Ratkov ha collezionato 63 presenze e 17 reti con la maglia del Salisburgo e nelle prossime ore si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, per dare un contributo importante alla Lazio in vista della seconda parte di stagione.

Lazio, dunque, letteralmente scatenata sul mercato tra movimenti in entrata e operazioni in uscita.