Juve, McKennie tuona sul futuro: “Basta con queste sciocchezze”

L’americano è stato accostato ad alcune squadre per via del contratto in scadenza, con molte voci sul divorzio a fine stagione

La storia di Weston McKennie è comune a tanti giocatori, soprattutto negli ultimi anni. Uno che nelle griglie di partenza delle formazioni titolari parte quasi sempre out, ma poi gli bastano una manciata di partite per tornare indispensabili in qualsiasi ruolo. L’americano sembrava tra l’altro sul piede di partenza, destinato a salutare a zero, un po’ fuori dai radar. Ora invece se non è un McKennie e altri 10 poco ci manca.

L’ex Schalke è una pedina assolutamente strategica della Juventus, da trequartista o da esterno. Anche in area di rigore. Il problema attuale è che il suo contratto è in scadenza a giugno e non c’è stata ancora traccia di rinnovo. Se ne sta parlando molto del suo futuro, considerando le possibili destinazioni tra clamorosa permanenza in Serie A, addirittura ritorno negli USA e non solo. Dopo l’agente qualche giorno fa, ora anche il papà di McKennie, John, ha cercato di mettere in chiaro le cose.

“Basta con queste sciocchezze da clickbait”, ha scritto in maniera categorica su X. Con la Juve in questa stagione ha giocato 25 partite su 26 in tutte le competizioni, segnando 3 gol e servendo 3 assist. Da 12 gare di fila in campionato parte da titolare, in Champions le ha giocate tutte dal primo. Insomma, una presenza fissa e fondamentale anche per Luciano Spalletti. Nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione di un divorzio scritto a fine stagione, per ora da parte del suo entourage piovono smentite su tensioni o rotture. Anche se il suo futuro è ancora incertissimo.