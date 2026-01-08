Atalanta
Inter, tre colpi in uno: super affare per i nerazzurri

Tre colpi in uno per l’Inter che ha trovato un rinforzo fondamentale per la propria rosa in vista del 2026 con Cristian Chivu che può essere felice dell’operazione chiusa dalla società.

Triplo colpo con un’operazione per l’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lorenzo Polimanti, attraverso i canali social di Calciomercato.it, ha analizzato la situazione relativa a Manuel Akanji, centrale svizzero che sta facendo molto bene alla corte di Cristian Chivu.

Colpo Inter, triplo affare con una sola operazione

L’ex Manchester City ha rappresentato tre colpi in uno per la squadra nerazzurra: “Manuel Akanji è diventato leader assoluto della difesa nerazzurra. Di sicuro il difensore svizzero verrà riscattato dal Manchester City considerate le ottime prestazioni fornite con la maglia nerazzurra. Sul centrale non c’è alcun dubbio sulla volontà di averlo ancora in rosa”.

Inter, triplo colpo in uno (Ansa Foto) – calciomercato.it

“Lo svizzero è stato preso come braccetto destro nella difesa a tre per prendere il posto di Pavard. Successivamente è stato spostato al centro con lo svizzero che, dopo Parma, ha affermato di trovarsi molto bene in quel ruolo con la dirigenza che potrà decidere di veicolare i nuovi investimenti altrove. Il terzo colpo è Bisseck. Il difensore tedesco, con Akanji al fianco è migliorato nettamente ed ha anche meno compiti difensivi.

