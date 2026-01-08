Inter-Napoli di fuoco, schiaffo agli arbitri dall’ex presidente: “Una banda di delinquenti”

Massimo Moratti è tornato sulla classe arbitrale non lesinando un attacco importante relativo al passato ma non solo

Si avvicina Inter-Napoli, gara ormai simbolo e cruciale per il campionato di Serie A per quella che è stata la lotta scudetto nelle ultime stagioni. Ovviamente è ancora presto per definirlo uno scontro diretto decisivo per il titolo, ma sicuramente in un cammino così equilibrato avrà il suo peso. Così come saranno fondamentali le prestazioni dei vari componenti della squadra arbitrale, in primis arbitro e Var.

Il tema arbitrale è ormai assolutamente centrale e purtroppo monopolizza le attenzioni e i discorsi. A tal proposito è intervenuto un Massimo Moratti al vetriolo: “Con il passato non ci sono molte analogie per me, all’epoca era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio. In questo caso ci sono arbitri non in forma, non all’altezza. Il VAR ormai è necessario, ma bisogna equilibrarlo, non si capisce quando comanda il Var e comanda l’arbitro. Bisogna mettersi in riga con l’aspettativa della gente. Ieri ho visto quanto accaduto a Napoli e sono successe cose non chiare”.

Ai microfoni di ‘Napoli Network’, l’ex presidente dell’Inter applaude poi la piazza partenopea e il club di De Laurentiis: “C’è stata una crescita costante: ci si aspettava che consolidasse la posizione, ma ha superato tutti gli altri. Questo è un grandissimo successo, ottenerlo a Napoli non è facile, anche se c’è un pubblico fantastico che sostiene la squadra”.