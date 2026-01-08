Atalanta
Gattuso ha già il sostituto, annuncio a sorpresa: “Allegri per la Nazionale”

Nuovo ribaltone sulla panchina dell’Italia? 

Nessuno può sapere se Gattuso riuscirà o meno a conquistare l’agognata qualificazione al Mondiale, in tal senso saranno decisivi (anche per la sua permanenza) gli spareggi di marzo, eppure si ricomincia già a parlare del suo possibile successore. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Max Allegri, attualmente sulla panchina del Milan.

A ritirarlo fuori è stato Sandro Sabatini, nel corso dell’ultima puntata di ‘Pressing’ e in risposta all’attacco di Spalletti post Sassuolo-Juve. In conferenza stampa, senza però fare nomi, il tecnico bianconero se l’è presa con le analisi social di chi “ha amici che allenano altre squadre”. Era sembrata piuttosto chiara l’allusione proprio a Sabatini e alla sua amicizia con Allegri.

“Non so se Spalletti si riferisse a me, perché i videini li hanno fatti in tanti. A me, però, le allusioni non piacciono. Su quel rigore di David (contro il Lecce e sbagliato, ndr) ho visto tanti videini, anche quelli che dicevano che davano dell’indegno al canadese… Le allusioni che ha fatto sono totalmente fuori dalla realtà, e secondo me anche dall’eleganza – ha rincarato – Non faccio il tifo per nessuna squadra e nessun allenatore”,

Io faccio il tifo solo per la Nazionale“, e a tal proposito Sabatini tira la volata proprio ad Allegri CT: “Spero che con Gattuso si vada al Mondiale, ma se disgraziatamente non dovesse essere così, io suggerisco il nome di Massimiliano Allegri. Con lui si farebbe un grande Europeo, ne sono convinto”.

