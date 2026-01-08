Crisi Bologna, Castro via in estate: una big italiana piomba sull’argentino

Santiago Castro potrebbe salutare il Bologna durante la prossima estate con una big italiana che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il proprio attacco.

Il futuro di Santiago Castro potrebbe essere lontano dal Bologna, ma non dalla Serie A. Il centravanti argentino piace molto ad una grande società italiana, decisa a dare l’assalto al classe 2004.

La crisi di risultati che sta colpendo il Bologna in quest’ultimo periodo potrebbe inficiare in maniera decisa anche sulle scelte di calciomercato dei rossoblu che vedono a forte rischio la possibilità di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione. Dopo l’accesso alla Champions League conquistato con Thiago Motta e la vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio che ha garantito l’Europa League, l’accesso alle coppe europee appare complicato per i rossoblu. Un fatto che potrebbe cambiare le strategie di mercato degli emiliani.

Castro verso una grande squadra di Serie A, cambio maglia in vista

Se due estati fa sono stati Zirkzee e Calafiori a salutare il Bologna, nel 2025 è stato il turno di Beukema e Ndoye a dire addio al Bologna che rischia di dire addio a Santiago Castro al termine del campionato in corso.

L’argentino è l’unico che sta avendo una continuità di prestazioni in casa rossoblu durante questa stagione con la punta argentina che ha attirato l’attenzione di diverse squadre. Il giovane centravanti potrebbe essere sacrificato in estate per sistemare i conti con il Bologna che lo valuta circa 45 milioni di euro.

Una somma non semplice da raggiungere per le big italiane anche se la Juventus ci starebbe facendo un pensiero per migliorare il proprio attacco. Vlahovic non rinnoverà il contratto e andrà via, mentre tra David e Openda sembra che uno solo resterà in bianconero con il club pronto a puntare su nomi nuovi.

La Juventus potrebbe cercare di abbassare le pretese del Bologna inserendo nella trattativa delle contropartite tecniche con Fabio Miretti che da tempo è finito nel mirino dei rossoblu.