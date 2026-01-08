Accordo raggiunto: rescisso il contratto con la Juventus

Manca soltanto l’annuncio ufficiale: risparmio di 8 milioni

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è stato raggiunto. Non solo, è stato anche firmato: da qualche ora non è più contrattualmente legato alla Juventus.

Igor Tudor ha risolto il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Il tecnico croato aveva rinnovato in estate il precedente accordo in scadenza invece a giugno 2026, per poi essere esonerato soltanto quattro mesi più tardi.

Precisamente il 27 ottobre scorso, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. Al suo posto è stato chiamato Luciano Spalletti, dopo le difficoltà iniziali riuscito in qualche modo a rilanciare la squadra, adesso quarta in classifica a pari merito con la Roma.

Tudor aveva cominciato bene l’annata, poi si è incartato faticando a trovare una formazione tipo e andando allo scontro con almeno un paio di giocatori importanti. In suo sfavore ha giocato pure il rapporto tutt’altro che idilliaco con Comolli, reo a suo dire di non averlo accontentato in sede di mercato.

Quanto risparmia la Juve con la risoluzione del contratto di Tudor? Circa 8 milioni di euro lordi, ovvero quanto avrebbe dovuto corrispondergli da qui a fine stagione.