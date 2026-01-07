Atalanta
Verratti colpo scudetto: è arrivata l’offerta dalla Serie A

Il centrocampista abruzzese milita in Qatar nell’Al Duhail. Da tempo è nel mirino del Boca Juniors, ma potrebbe anche tornare in Italia

A 33 anni Marco Verratti ha ancora voglia di essere decisivo. Dopo tanti anni al Paris Saint-Germain, il centrocampista pescarese ha trovato la sua America in Qatar, prima all’Al Arabi e adesso all’Al Duhail. Ma in questa sessione di calciomercato di gennaio le cose potrebbero cambiare. E finalmente potrebbe fare il suo esordio in Serie A, dove non ha mai giocato.

Calciomercato Milan, offerta per Verratti
Marco Verratti (foto Ansa/AI) – Calciomercato.it

Da tempo il nome di Verratti è iniziato a circolare in Argentina in ottica Boca Juniors. Ma non solo. Commentando l’interessamento degli Xeneizes ai microfoni di ‘DSports Radio’, il giornalista Fernando Czyz ha rivelato che ad oggi c’è soltanto l’offerta del Milan, anche se non si tratta di nullo di definitivo. In ogni caso il club di Buenos Aires avrà bisogno di cedere uno straniero per liberare uno slot per Verratti.

