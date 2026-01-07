Tensione a Trigoria, Gasperini scontento: l’annuncio sul confronto con Massara e Ranieri

Il mercato continua ad agitare il tecnico giallorosso: nei giorni scorsi il confronto col ds e il nervosismo con la società a cui chiede un intervento

Tensioni e schermaglie di mercato. A Trigoria le tensioni tornano a galla col mercato di gennaio dopo un’estate in cui Gasperini più di una volta aveva espresso il suo malcontento per i mancati arrivi e soprattutto per le tempistiche degli acquisti. Con la prima settimana trascorsa senza volti nuovi in rosa, il tecnico giallorosso è tornato un po’ su di giri, tanto che si sono registrate discussioni accese con il ds nel post-Atalanta e poi il silenzio stampa dell’allenatore a Lecce.

In queste ore è previsto un incontro a Trigoria a cui prenderanno parte lo stesso Gasperini e il vicepresidente Ryan Friedkin, con la possibile presenza di Claudio Ranieri mentre il numero Dan Friedkin non è fisicamente a Roma e dovrebbe partecipare in videocall. Il ds Ricky Massara è partito per degli incontri di mercato, il mister giallorosso ha intenzione di ribadire il malumore per la situazione del pacchetto offensivo (tutti bocciati tranne Soulé, con Dovbyk infortunato) ridotto all’osso e poco performante che necessità urgentemente di rinforzi.

Per questo Gasp chiede un ulteriore sforzo alla società per sbloccare le varie situazioni o comunque dare uno sprint immediato. Addirittura è spuntato un retroscena riportato dal direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista: “Nella Roma sta succedendo qualcosa di grosso. È in atto una ‘guerra’ di potere. È sbagliato mettere Gasperini contro Massara, perché non ci sarebbe storia. Massara è la società, Ranieri è Massara. Gasperini sta facendo la ‘guerra’ alla società facendola a loro due. Non capisco perché in un momento del genere della Roma, Gasperini voglia distruggere tutto. Ieri avrebbe dovuto ringraziare Ferguson. La Roma deve fare 100 milioni di plusvalenze. A Massara cosa puoi chiedere? Ha trovato l’accordo con Atletico Madrid per Raspadori e con il Manchester per Zirkzee, ma su Raspadori ci sono altre dinamiche e richieste”.