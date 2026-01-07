Scambio Bologna-Fiorentina, svolta a sorpresa

Bologna e Fiorentina potrebbero chiudere a sorpresa uno scambio di calciomercato durante la sessione di gennaio con i due club che presto potrebbero avere contatti.

Reduci rispettivamente dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta e dal pareggio ottenuto in trasferta contro la Lazio, Bologna e Fiorentina sono concentrate sul mercato per provare a migliorare le proprie rose.

Le due squadre potrebbero chiudere uno scambio considerato il fatto che hanno messo gli occhi su due calciatori che potrebbero cercare maggiore minutaggio altrove.

Calciomercato, affare Bologna-Fiorentina: scambio possibile

Stando a quanto affermato da Sky la Fiorentina si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa a Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna che sta trovando poco spazio. I rossoblu, dal canto loro, sono da tempo sulle tracce di Jacopo Fazzini.

A margine della partita persa contro l’Atalanta, il dirigente del Bologna Marco Di Vaio ha confermato come Giovanni Fabbian sia un calciatore importante per il progetto della squadra rossoblu. Contestualmente l’ex attaccante rossoblu ha parlato positivamente di Jacopo Fazzini della Fiorentina affermando, però, che non si tratta di un obiettivo della squadra emiliana.

Nonostante le parole del dirigente del Bologna i due club continueranno a cercare di capire i margini di trattativa per provare a chiudere un affare che potrebbe far comodo sia a Italiano che Vanoli.