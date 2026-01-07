Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FIORENTINA 2-2: Pedro glaciale, Gila disattento

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 19a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio-Fiorentina (Ansafoto) – calciomercato.it

Lazio

Provedel 6

Lazzari 5,5. Dal 79′ Hysaj sv

Gila 5

Romagnoli 6

Pellegrini 6

Guendouzi 5,5

Cataldi 6,5

Basic 6. Dal 29′ Vecino 5

Isaksen 5. Dal 71′ Pedro 6,5

Cancellieri 5,5

Zaccagni 5,5

All.: Sarri 5,5

Buon primo tempo nella costruzione del gioco, stavolta arrivano pure diverse occasioni ma la palla non entra. Isaksen ancora una volta cestina una grande occasione, poi ci mette del suo l’arbitro. Arriva il vantaggio con una combinazione super tra Cataldi e Vecino, ma dopo il pareggio la Lazio si spaventa un po’. Il penalty viola è un po’ forzato, ma Gila commette una ingenuità. Poi Pedro trasforma un rigore pesantissimo alla grande, ma non basta. Nella ripresa la squadra di Sarri, che resta sfortunatissima tra infortuni e assenze varie, fa comunque male.

Fiorentina

De Gea 6,5

Dodô 5,5

Pongracic 5,5

Comuzzo 5

Gosens 6,5. Dal 68′ Ranieri 6

Mandragora 6

Fagioli 6

Ndour 5,5. Dal 68′ Solomon 6

Parisi 6. Dal 92′ Marì sv

Piccoli 5. Dal 60′ Kean 5,5

Gudmundsson 6. Dal 92′ Nicolussi sv

All. Vanoli 6

Arbitro: Sozza 5

La Fiorentina giochicchia, subisce tanto nel primo tempo e viene graziata dalla Lazio. Poi è brava a reagire dopo la sberla ella rete di Cataldi, la ribalta ma poi butta tutto all’aria con una sciocchezza dell’altro centrale, Comuzzo. La difesa non va bene, il centrocampo pure non gira granché. Qualche spunto da Gudmudsson, ma poca roba. Un punto comunque che fa classifica in un campo difficile.

Il tabellino di Lazio-Fiorentina 2-2

Marcatori: 52′ Cataldi (L), 56′ Gosens (F), 89′ rig. Gundmundsson (F), 90’+5 rig. Pedro (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29′ Vecino); Isaksen (71′ Pedro), Cancellieri, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Nuno Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Serra.
All.: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens (68′ Ranieri); Mandragora, Fagioli, Ndour (68′ Solomon); Parisi (92′ Marì), Piccoli (60′ Kean) , Gudmundsson (92′ Nicolussi).
A disp.: Lezzerini, Christensen, Sohm, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Kospo, Fortni, Kouadio, Kouamé.
All. Vanoli

Arbitro: Sozza; Assistenti: Lo Cicero – Di Gioia; IV Uomo: Crezzini; VAR: Pezzuto; AVAR: Prontera.

Ammoniti: Pongracic (F), Gosens (F), Cancellieri (L), Parisi (F), Fagioli (F), Zaccagni (L)

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie