PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FIORENTINA 2-2: Pedro glaciale, Gila disattento

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 19a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio

Provedel 6

Lazzari 5,5. Dal 79′ Hysaj sv

Gila 5

Romagnoli 6

Pellegrini 6

Guendouzi 5,5

Cataldi 6,5

Basic 6. Dal 29′ Vecino 5

Isaksen 5. Dal 71′ Pedro 6,5

Cancellieri 5,5

Zaccagni 5,5

All.: Sarri 5,5

Buon primo tempo nella costruzione del gioco, stavolta arrivano pure diverse occasioni ma la palla non entra. Isaksen ancora una volta cestina una grande occasione, poi ci mette del suo l’arbitro. Arriva il vantaggio con una combinazione super tra Cataldi e Vecino, ma dopo il pareggio la Lazio si spaventa un po’. Il penalty viola è un po’ forzato, ma Gila commette una ingenuità. Poi Pedro trasforma un rigore pesantissimo alla grande, ma non basta. Nella ripresa la squadra di Sarri, che resta sfortunatissima tra infortuni e assenze varie, fa comunque male.

Fiorentina

De Gea 6,5

Dodô 5,5

Pongracic 5,5

Comuzzo 5

Gosens 6,5. Dal 68′ Ranieri 6

Mandragora 6

Fagioli 6

Ndour 5,5. Dal 68′ Solomon 6

Parisi 6. Dal 92′ Marì sv

Piccoli 5. Dal 60′ Kean 5,5

Gudmundsson 6. Dal 92′ Nicolussi sv

All. Vanoli 6

Arbitro: Sozza 5

La Fiorentina giochicchia, subisce tanto nel primo tempo e viene graziata dalla Lazio. Poi è brava a reagire dopo la sberla ella rete di Cataldi, la ribalta ma poi butta tutto all’aria con una sciocchezza dell’altro centrale, Comuzzo. La difesa non va bene, il centrocampo pure non gira granché. Qualche spunto da Gudmudsson, ma poca roba. Un punto comunque che fa classifica in un campo difficile.

Il tabellino di Lazio-Fiorentina 2-2

Marcatori: 52′ Cataldi (L), 56′ Gosens (F), 89′ rig. Gundmundsson (F), 90’+5 rig. Pedro (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29′ Vecino); Isaksen (71′ Pedro), Cancellieri, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Nuno Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Serra.

All.: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens (68′ Ranieri); Mandragora, Fagioli, Ndour (68′ Solomon); Parisi (92′ Marì), Piccoli (60′ Kean) , Gudmundsson (92′ Nicolussi).

A disp.: Lezzerini, Christensen, Sohm, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Kospo, Fortni, Kouadio, Kouamé.

All. Vanoli

Arbitro: Sozza; Assistenti: Lo Cicero – Di Gioia; IV Uomo: Crezzini; VAR: Pezzuto; AVAR: Prontera.

Ammoniti: Pongracic (F), Gosens (F), Cancellieri (L), Parisi (F), Fagioli (F), Zaccagni (L)