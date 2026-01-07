Miretti via dalla Juve dopo il gol: che scambio in Serie A

Nonostante la super prestazione sul campo del Sassuolo, Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve in questa finestra di mercato.

Ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0 sul campo del Sassuolo e disputato una gara pazzesca, ma Fabio Miretti potrebbe salutare la Juve nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista classe 2003, che è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2028, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Italia e non solo. A questo punto, dunque, tutto può succedere e non sono esclusi colpi di scena in tal senso.

La Juve cerca un centrocampista di qualità e capace di velocizzare la manovra offensiva della squadra e nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza anche di un possibile ritorno a Torino di Rolando Mandragora che ha già indossato la casacca della Vecchia Signora nella stagione 2016/2017.

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Radio Radio’, attenzione a un eventuale scambio proprio tra Miretti e Mandragora: Juve e Fiorentina già in passato si sono rese protagoniste di diversi affari di mercato e anche a gennaio potrebbero dare vita a una nuova clamorosa operazione. Secondo voi chi tra i due club ci guadagnerebbe?