Lazio, Ratkov è sbarcato nella Capitale per visite e firma | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

Nuovo acquisto del club biancoceleste dopo 399 giorni

La Lazio ha un nuovo bomber, il sostituto di Castellanos ceduto al West Ham per circa 30 milioni. Si tratta di Petar Ratkov, strappato al Salisburgo per circa 13/14 milioni di euro.

Ratkov a Roma
Lazio, Ratkov è sbarcato nella Capitale per visite e firma – Calciomercato.it

Il 22enne serbo è appena atterrato a Fiumicino per le visite mediche e la firma sul contratto.

Un metro e novantatré di altezza, Ratkov lascia il Salisburgo dopo tre anni in cui ha collezionato 99 presenze e messo a segno 22 gol, di cui 12 nella stagione in corso. Il classe 2003 è il primo colpo del mercato di gennaio della Lazio, il primo dopo 399 giorni.

