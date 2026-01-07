Lazio, ecco il secondo colpo: il sostituto di Guendouzi dall’Olanda

Il ds Fabiani sta lavorando per il centrocampo e il candidato principale sembra essere un perno dell’Ajax

La Lazio comincia a macinare. Dopo Ratkov, in arrivo dal Salisburgo per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, arriverà anche il sostituto di Matteo Guendouzi, convocato per la partita di oggi ma diretto al Fenerbahce. I turchi stanno spingendo, i biancocelesti hanno aperto e così il calciatore che con Sarri ha un ottimo rapporto ma è pronto a lasciare Formello. La trattativa è spedita, potrebbe chiudersi davvero a breve.

Per questo la società sta lavorando al sostituto, con il tecnico che ne vorrebbe almeno due di centrocampisti. In Olanda, da Voetbal Primeur, sono arrivati segnali importanti per quanto riguarda il nome di Kenneth Taylor dell’Ajax, tra i candidati principali che era già nel mirino del Fenerbahce che appunto sta prendendo Guendouzi. Un piccolo intreccio di mercato, ma ora al centro del mirino c’è proprio l’olandese classe 2002, titolarissimo dei lancieri. Sia il club di Amsterdam che il giocatore hanno aperto alla Lazio, è una situazione che si sta sviluppando rapidamente e può arrivare a dama in fretta.

Il suo arrivo in biancoceleste con l’addio di Guendouzi – nei piani di Formello – deve avere uno scarto minimo per non lasciare ulteriormente sguarnito Sarri. Si può chiudere nell’ordine dei 15-16 milioni. È un nome seguito dai biancocelesti da diversi mesi, Taylor ha segnato 2 gol servendo 4 assist in campionato e ha un contratto in scadenza nel 2027 e anche su questo Fabiani sta giocando. Intanto oggi all’Olimpico dovrebbe essere presente anche Ratkov, che non è sbarcato a Fiumicino questa mattina a lo farà intorno alle 18.30. Gli altri nomi su cui la Lazio sta lavorando con insistenza sono poi Daniel Maldini e Giovanni Fabbian.