Accordo raggiunto, cessione Milan: il centrocampista saluta in prestito

Sono ore calde per quello che riguarda il calciomercato con i club che stanno ufficializzando le trattative impostate già nelle scorse settimane.

In casa Milan è tempo di chiudere affari sia in entrata che in uscita e, nelle ultime ore, è stata definita una cessione in prestito che porterà un calciatore rossonero a giocare in prestito secco in un’altra squadra.

Massimiliano Allegri è completamente concentrato sull’impegno casalingo che attende il Milan contro il Genoa. Una partita che rischia di rappresentare un grande ostacolo per i rossoneri che, in questa prima parte di stagione, hanno fatto fatica nel trovare risultati positivi contro le “piccole” del nostro campionato. La dirigenza, nel frattempo, sta cercando di chiudere le operazioni per sistemare la rosa.

Il Milan chiude una cessione, un centrocampista cambia maglia in prestito

Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Monza, è pronto a salutare i biancorossi per trasferirsi alla Juve Stabia che ha trovato l’accordo per averlo a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

I campani, di fatto, rileveranno il contratto che aveva legato il giocatore al Monza dalla scorsa estate e avranno il classe 2005 a disposizione fino al termine del campionato in corso. Un colpo importante per la Juve Stabia con Zeroli che cercherà di avere maggiore spazio di quanto ne ha avuto finora in Brianza.

La chiusura dell’affare è prevista per le prossime ore con Zeroli che è pronto a cambiare maglia in Serie B per cercare di aiutare le “vespe” nel centrare la qualificazione ai playoff e lottare fino alla fine per una storica promozione in Serie A.