Vuole riconquistare la nazionale, affare Milan per gennaio: colpo in prestito

Foto dell'autore

Nome nuovo per la difesa del Milan con i rossoneri che sono alla ricerca di un calciatore che possa sistemare il pacchetto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Preso Niclas Fullkrug per l’attacco, il Milan vuole mettere a disposizione del proprio allenatore un difensore che possa completare un reparto in forte difficoltà.

Massimiliano Allegri
Il Milan cerca un colpo per la propria difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è un nuovo profilo che piace in casa Milan per quello che riguarda la difesa con Igli Tare e Massimiliano Allegri che sono al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere i rinforzi da portare a Milanello in vista della seconda parte di campionato.

Il Milan lo riporta in Italia, colpo a sorpresa in difesa

Nel mirino dei rossoneri sarebbe finito Diego Coppola, centrale in forza al Brighton che non sta trovando grande spazio in Inghilterra. Seguito con attenzione già un anno fa, l’ex Verona potrebbe rappresentare un colpo per la difesa rossonera a gennaio.

Diego Coppola
Milan, colpo in difesa per gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it

In cerca di maggiore minutaggio, il difensore ha un contratto con la società inglese fino al giugno del 2030. L’affare potrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto, col Milan che potrebbe inserire un obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Classe 2003, italiano e già esperto in Serie A, Diego Coppola potrebbe essere quel profilo giovane sul quale investire, ma già pronto a dare una mano alla squadra in vista della seconda parte di stagione. Il difensore, trasferitosi in Inghilterra durante la scorsa estate, potrebbe tornare subito in Serie A per cercare di tornare ad essere protagonista nel nostro campionato in una big.

