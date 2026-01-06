“Vlahovic ha firmato”, passa alla rivale: l’annuncio gela la Juve

Dusan Vlahovic è pronto a salutare la Juventus alla fine della stagione e il centravanti serbo avrebbe già trovato la sua prossima squadra, trasferendosi in un’altra big italiana.

Il centravanti classe 2000, ora fuori per infortunio, ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno e si starebbe guardando attorno per trovare una nuova sistemazione.

Nonostante una buona prima parte di stagione, il centravanti non ha intavolato una trattativa per il rinnovo del contratto con la Juventus che appare pronta a salutarlo alla fine del campionato in corso. Lo stipendio da oltre 10 milioni di euro che l’ex Fiorentina sta percependo a Torino rende difficile il proseguimento del rapporto tra le parti.

Calciomercato, Vlahovic è pronto a firmare con la rivale della Juventus

Stando a quanto affermato da Cristiano Ruiu Dusan Vlahovic avrebbe già firmato con il Milan con i rossoneri pronti a chiudere per la punta serba con un quadriennale a circa 8 milioni di euro a stagione.

A riportare la notizia è Fabio Ravezzani che, attraverso il proprio profilo X, ha riportato quanto affermato dal collega, dando praticamente per fatto il trasferimento di Vlahovic al Milan a partire dal prossimo 1 luglio.

Una notizia che accende il calciomercato anche se si tratta di un’operazione che andrà ufficializzata solamente durante la prossima estate. Un colpo che potrebbe portare a disposizione di Massimiliano Allegri quel centravanti che i rossoneri stanno cercando dalla partenza di Olivier Giroud, non avendo ancora individuato un bomber sul quale fare completamente affidamento.

Massimiliano Allegri sarebbe molto felice di allenare di nuovo Dusan Vlahovic dopo averlo avuto a disposizione alla Juventus, così come Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è un grande estimatore della punta. Gli otto milioni di euro a stagione appaiono molti per le casse del club meneghino anche se, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri avrebbero a disposizione un cospicuo bottino da investire in sede di mercato.