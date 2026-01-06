Spalletti non ne può più e fa fuori un Big: decisione irrevocabile

Tutto pronto per l’anticipo della 19esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Juventus: le ultimissime dalla Continassa.

Luciano Spalletti cambia ancora. Dopo il pareggio interno contro il Lecce, l’allenatore della Juve pensa ad alcune novità di formazione per la gara sul campo del Sassuolo, che aprirà il 19esimo turno di Serie A: i bianconeri devono assolutamente vincere per consolidare il quarto posto in classifica e non perdere ulteriore terreno da Inter, Milan e Napoli.

Al ‘Mapei Stadium’ la Juve scenderà in campo con l’ormai collaudato 3-4-2-1. Dietro non ci sarà l’acciaccato Kelly e così Koopmeiners torna braccetto di difesa, mentre in mezzo al campo agiranno McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso da destra verso sinistra. Al posto dell’infortunato Conceicao spazio a Miretti accanto a Yildiz mentre il grande escluso è David, con Openda titolare dal 1′. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juve, in programma martedì sera alle ore 20:45:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti.