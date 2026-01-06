Atalanta
15 milioni alla Juventus, l’Inter è pronta a chiudere il colpo a sorpresa

Giungono novità a sorpresa per quello che riguarda il calciomercato con l’Inter che sta guardando a diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Uno dei calciatori che finito nel mirino dell’Inter potrebbe portare i nerazzurri a versare una somma intorno ai 15 milioni di euro nelle casse della Juventus, facendo felici i rivali di una vita.

Cristian Chivu
Inter, colpo in arrivo e Juve felice (Ansa Foto) – calciomercato.it

La sensazione è che, a meno di partenze a sorpresa, l’Inter possa solamente acquistare un esterno destro durante il calciomercato di gennaio con i nerazzurri che andrebbero a rimandare alla prossima estate le altre operazioni atte al miglioramento dell’organico.

Inter pronta al colpo, 15 milioni nelle casse della Juve

Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione con il bosniaco che viene valutato dai neroverdi circa 30 milioni di euro.

Tarik Muharemovic
L’Inter è pronta a versare 15 milioni alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Juventus, al momento della cessione del calciatore agli emiliani, ha trattenuto una percentuale di rivendita del 50% con i bianconeri che sono pronti a fare cassa grazie al prossimo cambio di maglia del bosniaco. Se da una parte c’è il rimpianto di aver lasciato partire un difensore che si sta attestando come uno dei migliori in Serie A, dall’altro c’è la consapevolezza di poter fare cassa con un calciatore che già non fa più parte della rosa.

Non è da escludere, però, che i bianconeri possano inserirsi nuovamente nella corsa al classe 2003, andandolo a pagare, di fatto, la metà di quello che viene richiesto dal Sassuolo.

