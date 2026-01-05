Verona, idea Bebou in attacco: ecco quanto costa | ESCLUSIVO

I gialloblu a caccia di un nuovo centravanti. Spunta il togolese dell’Hoffenheim, ma c’è da battere la concorrenza

Con appena 13 gol fatti, quello del Verona (insieme al Pisa) è tra i peggiori attacchi della Serie A. Peggio hanno fatto solo Lecce e Parma (12) che però hanno una partita da recuperare. Normale quindi che il club scaligero sia sondando il mercato di gennaio alla ricerca di una nuova prima punta per Paolo Zanetti.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva in Germania da Calciomercato.it, tra i nomi sul taccuino dei veneti c’è anche quello di Ihlas Bebou. Si tratta di un centravanti togolese (con passaporto tedesco) classe 1994 che milita attualmente nell’Hoffenheim. I rapporti tra i due club sono ottimi dopo che il Verona in estate ha preso in prestito Gift Orban dai biancazzurri. Il suo cartellino è valutato 2 milioni di euro, ma c’è da fare i conti con la concorrenza del Wolfsburg e del Fortuna Dusseldorf.