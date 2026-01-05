Atalanta
Polemiche Lazio e Roma, rigori Inter e Juve: la moviola di Serie A

Dal secondo gol del Napoli a quello dell’Atalanta passando per i contatti e tocchi di mano in area: tutti gli errori arbitrali

La 18esima giornata di Serie A è andata in archivio con tante polemiche arbitrali specie per le due squadre capitoline. La Lazio recrimina per il fallo che ha portato al raddoppio del Napoli: il tocco di mano di Noslin c’è, ma non sembra punibile trattandosi di auto-giocata. Lo stesso attaccante biancoceleste viene espulso un po’ troppo in fretta da Massa: il secondo giallo appare eccessivo non trattandosi di SPA né di fallo imprudente.

Rissa in Lazio Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it

Nel posticipo tra Inter e Bologna, check del Var sul gol di Thuram: il francese tocca con la spalla e non con il braccio, quindi rete convalidata. Lo stesso numero 9 nerazzurro subisce una trattenuta da Holm, ma resta in piedi e Guida fa proseguire l’azione. Il Var interviene invece in Fiorentina-Cremonese per revocare il rigore ai viola: prima del fallo di Baschirotto c’è una trattenuta di Piccoli sullo stesso difensore.

Gol Scalvini e Scamacca: quanti dubbi in Atalanta-Roma

Roma sconfitta a Bergamo, ma ci sono molti dubbi sul gol di Scalvini. È vero che Svilar perde il pallone per il contatto con Rensch, ma poi il difensore dell’Atalanta frana sul portiere avversario, mettendogli le mani sul volto. Da interpretare la rete annullata a Scamacca per fuorigioco a inizio azione: la giocata di Hermoso sana la sua posizione? Per Maresca al Var no.

Il gol di Scalvini (foto Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus ottiene un rigore contro il Lecce per il fallo di mano di Kaba sul tiro di David. La distanza è molto ravvicinata, ma il braccio è troppo largo e in posizione punibile. Subito dopo la respinta di Falcone, c’è un altro tocco con il braccio in area giallorossa da parte di Pierotti, ma stavolta è dentro la figura e quindi non punibile.

