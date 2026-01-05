Lazio, Guendouzi può salutare: la situazione sull’offerta e la cessione

Il centrocampista francese è diventato l’obiettivo del Fenerbahce che ha offerto una cifra importante sia al giocatore che alla Lazio

È un momento di grande fermento per la Lazio, in campo ma soprattutto sul mercato. La classifica è anonima, come ha ammesso lo stesso Zaccagni dopo la sconfitta col Napoli. Dopo 18 partite le sconfitte sono sei, ma i punti appena 24: 9 di ritardo rispetto alla Roma che occupa la quinta piazza valida per l’Europa League e 9 di vantaggio sul Genoa ultima squadra salva allo stato attuale.

Nessun acquisto da parte dei biancocelesti, ma una cessione pesante come quella di Castellanos che fino a prova contraria – pur non supportato dai numeri – era l’attaccante titolare. E un altro addio ancora più significativo potrebbe arrivare a breve termine, facendo incassare una buona cifra ma lasciando ulteriormente sguarnita una rosa con pochissime alternative per Sarri. Che contro la Fiorentina non avrà neanche Noslin oltre Dia e ovviamente il Taty. Parliamo di Matteo Guendouzi, su cui è piombato il Fenerbahce.

“Valutiamo offerte”, ha detto Fabiani. Il francese ha un buon rapporto con Sarri, ma le dinamiche societarie e le questioni del mercato estivo con il conseguente ridimensionamento della squadra lo hanno un po’ perplesso. E le sue prestazioni in campo ne hanno risentito. I turchi sono disposti ad arrivare a poco più di 25 milioni di euro, la Lazio ci sta riflettendo e non è escluso che possa esserci a breve una novità da un confronto tra tutte le parti in causa. Il giocatore non ha chiuso (l’offerta del Fener è importante), è una situazione in evoluzione che si sta scaldando. Guendouzi piace anche ad altri club in Premier, ma dalla Turchia sono arrivate mosse concrete.