La Juve corre ai ripari: arriva un ex Inter in prestito fino a giugno

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: l’ultimo nome per rinforzare l’attacco è davvero sorprendente. 

Dopo il deludente pari interno contro il Lecce, la Juve è al lavoro in vista dell’anticipo della 19esima giornata di Serie A sul campo del Sassuolo, in programma domani sera alle ore 20:45. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, monitora con attenzione anche il mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Dzeko esulta
Dzeko (LaPresse) – Calciomercato.it

L’obiettivo primario rimane un regista capace di velocizzare la manovra, ma occhio anche all’attacco dove potrebbero esserci grandi novità. Con Vlahovic ai box almeno fino a marzo e la coppia David-Openda che stenta a decollare, la Juve ha bisogno di una punta di livello che possa permetterle di ritrovare la via del gol con una certa continuità.

L’ultima idea in tal senso è a dir poco sorprendente: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, la Juve starebbe infatti pensando di portare a Torino addirittura Edin Dzeko, classe ’86 che continua a essere impiegato col contagocce alla Fiorentina. Spalletti conosce benissimo l’attaccante bosniaco per averlo allenato alla Roma e avrebbe già dato l’ok a un eventuale arrivo del calciatore: l’affare tra i due club potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito secco fino a giugno.

