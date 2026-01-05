Atalanta
Esonero e panchina a Simone Inzaghi, è tutto nero su bianco

Simone Inzaghi è uno dei candidati ad una super panchina dopo un esonero che ha interessato una delle maggiori big europee.

Attualmente alla guida dell’Al-Hilal, con il quale sta ottenendo ottimi risultati, l’ex allenatore dell’Inter sarebbe finito nel mirino di una grande squadra, decisa a cambiare per risollevare la propria stagione.

Gli ultimi risultati deludenti e gli scontri con la società hanno portato all’esonero di Ruben Amorim, attuale allenatore del Manchester United con il club inglese che ha deciso di affidarsi a Darren Fletcher per la partita di mercoledì contro il Burnley. Simone Inzaghi fa parte di una lista di possibili sostituti come dimostrano le quote che vedono l’ex Inter a 25/1 per arrivare alla guida dei Red Devils.

Al momento appare complicato che l’ex tecnico dell’Inter possa salutare l’Al-Hilal a stagione in corso per andare in Premier League, ma tutto potrebbe cambiare in vista della prossima estate. Tra i favoriti per la panchina del Manchester United c’è anche Enzo Maresca, appena terminata la sua avventura alla guida del Chelsea.

