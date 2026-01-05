Diritti tv Serie A, l’annuncio che cambia tutto: c’entra Netflix

Colpo di scena per quello che riguarda i diritti tv della Serie A in ottica futura. Netflix è pronto ad entrare nella corsa per trasmettere le partite del maggior campionato italiano.

La Serie A su Netflix. Se ne è parlato spesso a livello di provocazione, ma stavolta iniziano a circolare le prime indiscrezioni relative al possibile arrivo del campionato sulla famosa piattaforma di film e serie tv.

Al momento, e fino al giugno del 2029, i diritti relativi alla trasmissione delle partite del campionato di Serie A sono ad appannaggio di DAZN. Stando a quanto affermato da Paolo Maroni su X, Netflix starebbe studiando con Sky un’offerta da presentare per assicurarsi la trasmissione delle partite della Serie A.

Una rivoluzione che andrebbe a cambiare in maniera radicale ancora una volta la trasmissione dei match di Serie A. L’eventuale offerta congiunta di Sky e Netflix potrebbe dare filo da torcere a DAZN, ma al momento appare essere solo un’indiscrezione senza conferme ufficiali. Staremo a vedere, ma la battaglia per il futuro del campionato appare aperta.