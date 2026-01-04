Svolta Bartesaghi in casa Milan, arriva la novità tanto attesa

In una stagione piena di aspettative, sorprese e conferme, uno dei protagonisti inaspettati dell’AC Milan è senza dubbio Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile rossonero. Quello che era un nome poco conosciuto fino a pochi mesi fa, oggi è sulla bocca degli appassionati di calcio italiano e non solo, tanto da spingere la società e i tifosi a sognare un futuro luminoso per il ragazzo classe 2005.

Bartesaghi ha saputo trasformare la fiducia di Massimiliano Allegri in prestazioni convincenti. Nella scorsa estate, il tecnico livornese ha scelto di bloccare la sua possibile partenza in prestito, nonostante l’interesse di club come Pisa, Parma e Cremonese, convinto che potesse ritagliarsi un ruolo importante nella rosa meneghina. Una decisione che si è rivelata azzeccata: dopo un periodo iniziale da alternativa nella corsia sinistra della difesa, Bartesaghi ha progressivamente scalato le gerarchie fino a diventare titolare.

Il rendimento del giovane classe 2005 non è passato inosservato. Le sue prestazioni di alto livello hanno attirato l’attenzione oltre i confini nazionali, in particolare in Premier League, dove club come Arsenal avrebbero già mandato osservatori più di una volta a San Siro per monitorarlo.

Non stupisce quindi che in casa Milan si stia già lavorando per blindarlo: la società, stando a quanto scritto da Milannews.it sarebbe pronta a valorizzare il suo talento con un adeguamento contrattuale significativo.

Nuovo contratto in arrivo per Bartesaghi, la firma è ad un passo

Attualmente Bartesaghi percepisce un ingaggio di circa 500.000 euro all’anno, una cifra da molti giudicata troppo bassa per il ruolo che ha assunto all’interno della squadra. Il club rossonero, consapevole del valore crescente del giocatore, è disposto a triplicare il suo stipendio, portandolo a circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Questo genere di riconoscimento non solo rappresenta una giusta ricompensa per quanto fatto vedere finora sul campo, ma costituisce anche uno strumento concreto per scoraggiare gli assalti di squadre straniere.

La scadenza dell’attuale contratto è fissata al 30 giugno 2030, ma non è escluso che, con i nuovi accordi in corso di definizione, si possa andare verso un ulteriore prolungamento per garantire stabilità e continuità al progetto.

In un momento in cui il Milan sta cercando di coniugare competitività sul campo e sostenibilità economica, la valorizzazione di un talento come Bartesaghi rappresenta un simbolo di speranza e una conferma della capacità del club di far crescere giocatori dalla “cantera” rossonera. Se continuerà su questa strada, Davide potrebbe non solo diventare uno dei pilastri della squadra di Allegri, ma anche attirare sempre maggiore interesse internazionale.