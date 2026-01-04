PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 0-2: Spinazzola scatenato, per Sarri non si salva nessuno

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 18a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26
Lazio
Provedel 6
Marusic 5
Gila 5
Romagnoli 5
Pellegrini 5. Dal 62′ Lazzari 5
Guendouzi 5
Cataldi 5. Dal 70′ Belahyane 5,5
Basic 5
Cancellieri 5. Dal 70′ Isaksen 5,5
Noslin 5
Zaccagni 5
All.: Maurizio Sarri 5
Napoli
Milinkovic-Savic 6
Di Lorenzo 6,5
Rrahmani 7. Dal 78′ Buongiorno sv
Juan Jesus 6
Politano 7
McTominay 7
Lobotka 7
Spinazzola 7. Dal 78′ Gutierrez sv
Neres 6,5. Dal 67′ Mazzocchi 5,5
Hojlund 6,5. Dall’87’ Lang sv
Elmas 7
All.: Antonio Conte 7
Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia) 6
Il tabellino di Lazio-Napoli 0-2
Marcatori: 13′ Spinazzola (N), 32′ Rrahmani (N)
Ammoniti: Zaccagni (L), Cataldi (L), Rrahmani (N), Noslin (L)
Espulsi: 80′ Noslin (L), 87′ Marusic (L), 87′ Mazzocchi (L)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (62′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (70′ Belahyane), Basic; Cancellieri (70′ Isaksen), Noslin, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Rovella, Farcomeni, Pedro, Serra.
All.: Maurizio Sarri
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (78′ Buongiorno), Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola (78′ Gutierrez); Neres (67′ Mazzocchi), Hojlund (87′ Lang), Elmas.
A disp.: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco
All.: Antonio Conte
Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Meli – Costanzo; IV ufficiale: Piccinini; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Doveri