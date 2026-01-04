Atalanta
PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1: Lautaro come Higuain, Barella grossolano. Ravaglia evita un passivo più pesante

Voti, top e flop del match valevole per la 18esima giornata di Serie A

L’Inter ingrana la quinta (vittoria consecutiva) e torna in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Chivu domina il Bologna di Italiano: a segno Zielinski, Thuram e Lautaro Martinez. A sette dal novantesimo il gol della bandiera di Castro.

Pagelle Inter-Bologna

INTER

Sommer 5,5

Bisseck 7

Akanji 7

Bastoni 6,5 – Dal 75′ Carlos Augusto s.v.

Luis Henrique 6

FLOP Barella 5,5 – Si sbatte tanto come al solito, ma sul piano tecnico commette troppi errori grossolani. Dal 67′ Mkhitaryan

Calhanoglu 7 – Dal 67′ Sucic 6

TOP Zielinski 7,5 – Inizia e conclude l’azione del vantaggio. Alta, altissima qualità: nel centrocampo dell’Inter c’è un nuovo titolare.

Dimarco 7

Thuram 7 – Dall’83 Ravelli s.v.

TOP Lautaro 8 – Conferma di essere in un momento strepitoso. Prestazione da Champions con una mano fasciata: sesto gol nelle ultime cinque di campionato, raggiunto Higuain al quinto posto nella classifica marcatori all-time argentini in Serie A. Dal 75′ Pio Esposito s.v.

All.Chivu 7

BOLOGNA

TOP Ravaglia 7 – Evita un passivo decisamente più pesante.

Holm 5,5 – Dal 67′ Zortea 5,5

Heggem 5,5

FLOP Lucumì 4 – Dispensa regali manco fossimo a Natale. Un disastro. Dal 46′ Vitik 5

Lykogiannis 6

Moro 5,5 – Dal 46′ Pobega 5,5

Ferguson 5

Rowe 6

Odgaard 6 – Dal 79′ Freuler s.v.

FLOP Cambiaghi 5 – Gli manca coraggio in quelle pochissime opportunità concesse dall’Inter. Dal 67′ Orsolini 5,5

Castro 6,5

All.Italiano 5

Arbitro Guida 6

TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1
Marcatori: 39′ Zielinski, 48′ Lautaro, 74′ Thuram, 83′ Castro

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (75′ Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (67′ Mkhitaryan), Calhanoglu (67′ Sucic), Zielinski, Dimarco; Thuram (83′ Ravelli), Lautaro (75′ Pio Esposito). All.: Chivu

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (67′ Zortea), Heggem, Lucumì (46′ Vitik), Lykogiannis; Moro (46′ Pobega), Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi (67′ Orsolini); Castro. All.: Italiano

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
AMMONITI: Calhanoglu, Bastoni, Barella, Vitik, Rowe, Lykogiannis

