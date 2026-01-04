Atalanta
Miretti dice addio alla Juventus, colpo in Serie A: se lo prende la rivale

Fabio Miretti potrebbe salutare la Juventus a stretto giro di posta con il centrocampista che è finito nel mirino di una rivale italiana.

Il giovane talento della squadra bianconera è alla ricerca di maggiore continuità e nelle prossime ore potrebbero incastrarsi delle trattative che potrebbero portare il calciatore classe 2003 lontano da Torino.

Miretti pronto a cambiare maglia in Serie A

Miretti è finito nel mirino del Bologna. Secondo quanto affermato da Il Resto del Carlino il centrocampista sarebbe una delle priorità dei rossoblu in caso di cessione di Giovanni Fabbian alla Lazio. Il trequartista della squadra di Vincenzo Italiano non è riuscito a ritagliarsi finora un ruolo da protagonista nella squadra emiliana e potrebbe rispondere presente alla chiamata di Maurizio Sarri.

La presenza in Europa League e in Coppa Italia della squadra di Vincenzo Italiano darebbe la possibilità al giovane talento di giocare con maggiore continuità e diventare protagonista in un club che si sta attestando sempre più come uno dei migliori in Italia.

