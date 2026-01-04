Atalanta
La bomba nella notte: colpo Tonali, affare da favola

Potrebbe presto terminare l’avventura di Sandro Tonali con il Newcastle. Il centrocampista italiano è finito nel mirino di un grande club, pronto alla super offerta in estate.

Sandro Tonali
Tonali può presto cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Cambio di maglia in arrivo per Sandro Tonali in vista del 2026. Secondo quanto affermato da Footballinsider247.com, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il centrocampista italiano. Un affare che i Blues avrebbero intenzione di chiudere in vista della prossima stagione e non per gennaio. Un colpo non semplice considerato il fatto che i bianconeri non vorrebbero privarsi della sua stella.

Molto dipenderà da quello che sarà il futuro del Newcastle in vista della prossima stagione. Senza l’accesso alla Champions League l’addio del classe 2000 potrebbe concretizzarsi con il Chelsea in grado di accontentare le richieste dei bianconeri (circa 75 milioni di euro).

