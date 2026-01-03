Atalanta
La Juve ci ripensa: (s)venduto a 7 milioni, ne servono 40 per ricomprarlo

Bocciato troppo in fretta, i bianconeri pronti a fare dietrofront sul mercato. Intanto il prezzo è salito alle stelle

In pochi alla Juventus ricorderanno Kaio Jorge. Arrivato nell’estate del 2021 dal Santos per 7 milioni di euro quando aveva appena 19 anni, l’attaccante brasiliano è stato rispedito in patria dopo tre stagioni praticamente alla stessa cifra ma al Cruzeiro. In Serie A 3 gol ma con la maglia del Frosinone, mentre in bianconero 9 presenze senza reti né assist.

Calciomercato Juventus, rispunta Kaio Jorge
Kaio Jorge (foto Ansa) – Calciomercato.it

Alla soglia dei 24 anni, che compirà tra tre settimane, Kaio Jorge si sta rilanciando alla grande, tanto da aver fatto anche il suo esordio con la Seleçao verdeoro. Normale che il suo nome sia tornato a circolare anche in ottica calciomercato: ci ha pensato il West Ham prima di virare su Castellanos, ma l’offerta da 21 milioni di euro è stata respinta. Così come quella ben più importante da 32 milioni avanzata dal Flamengo.

Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Ekrem Konur sul suo account ‘X’, il club di Belo Horizonte valuta il suo cartellino 40 milioni di euro. Su di lui avrebbero messo gli occhi il Napoli, il Chelsea, il Tottenham, l’Atletico Madrid e proprio la Juve, che ha un vantaggio sulle altre. Essendosi tenuti il 30% sulla futura rivendita, i bianconero potrebbero pagarlo ‘soltanto’ 28 milioni.

