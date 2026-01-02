Terremoto a Como, prende quota l’addio improvviso di Fabregas

I lariani domani in campo contro l’Udinese, ma alle prese con l’incognita sul futuro del tecnico spagnolo

Fulmine a ciel sereno in casa Como. Alla vigilia del lunch match di domani contro l’Udinese, i biancoblu sono alle prese con il caso che riguarda il loro allenatore Cesc Fabregas. A mettere in discussione la permanenza del tecnico spagnolo in panchina non sono di certo i risultati più che soddisfacenti che sta ottenendo con i lariani, bensì le voci che arrivano dall’Inghilterra.

L’esonero di Maresca, infatti, ha reso vacante la panchina del Chelsea. Il grande favorito per sostituirlo è Liam Rosenior, attuale allenatore dello Strasburgo, club che ha la stessa proprietà dei londinesi. I tifosi francesi sono già in rivolta visto l’ottimo lavoro che sta svolgendo in Ligue 1 e soprattutto in Conference League, dove ha chiuso la fase a girone unico al primo posto.

Ecco perché i bookmaker quotano anche altri manager per la panchina dei Blues e il grande ex Cesc Fabregas è in prima fila. In estate l’Inter fallì il tentativo di strapparlo al Como, a stagione in corso ci riuscirà il Chelsea? Altri nomi papabili sono quelli di Southgate, Iraola, Glasner, Filipe Luis, Xavi, Marco Silva e altri due italiani come Farioli e De Zerbi.