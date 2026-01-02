Atalanta
Rinnovo e mercato, Spalletti allo scoperto: UFFICIALE, Ottolini nuovo Ds Juve

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della gara di campionato contro il Lecce 

Spalletti ha rimandato la questione rinnovo alla vigilia di Juve-Lecce:

“Ora sono a posto così, poi a giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro fatto e a dove siamo arrivati, per il bene della Juventus e dei suoi tifosi”, le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa.

Rinnovo e mercato, Spalletti allo scoperto

Spalletti ha infine dribblato sul calciomercato di gennaio che ha aperto i battenti e dove ci si aspetta una Juve protagonista: “Non mi aspetto niente, sono contento dei calciatori che ho a disposizione”.

Spalletti ha infine dato il bentornato a Ottolini, da oggi ufficialmente il nuovo Ds della Juventus: “Tutti dicono che è una persona perbene e un professionista di livello top, tant’è che una società come la Juventus è andata a riprenderselo. Se capiterà qualcosa sul mercato, lui verrà a dirci c’è la possibilità di…”.

