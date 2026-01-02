Raspadori, ecco quando può sbarcare a Roma e la situazione con la Lazio

L’attaccante dell’Atletico Madrid è davvero a un passo dai giallorossi, ma mancano gli ultimi tasselli

La Roma prova ad accelerare per Raspadori. Anzi, in realtà lo ha già fatto perché l’accordo con l’Atletico Madrid è arrivato per un’operazione in prestito oneroso (circa 2 milioni) con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni. Diritto quindi e non obbligo, anche se poi in realtà ci sono condizioni e garanzie anche verbali che i giallorossi hanno assicurato agli spagnoli.

Come abbiamo sempre detto, Raspadori non ha mai puntato i piedi né ufficialmente chiesto la cessione. Giocare di più resta il suo obiettivo, per lui l’ideale sarebbe stato farlo proprio a Madrid ma questa possibilità al momento non c’è. L’ex Napoli quindi deve dare il via libera definitivo e poi potrà sbarcare nella capitale, è l’unica cosa che manca realmente. Però servirà ancora qualche giorno, almeno dopo la partita di domenica in casa della Real Sociedad. Raspadori può arrivare a Trigoria già lunedì e magari essere pure in panchina a Lecce martedì nel turno infrasettimanale.

Ma in questi giorni il classe 2000 ne approfitterà anche per riflettere e confermare la sua scelta a tinte romaniste. Perché di inserimenti e, di conseguenza, di scenari aperti ce ne sono stati. Il Galatasaray, che però ad ora è in fondo alle sue preferenze, l’Atalanta e soprattutto la Lazio. Sarri è un suo grande estimatore e i biancocelesti hanno la liquidità freschissima della cessione di Castellanos. A Formello un po’ ci sperano, continueranno magari anche a provarci. Il giocatore piace e mediaticamente sarebbe una piccola rivincita. Ma è complicata, la Roma resta largamente in testa.