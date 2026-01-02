Atalanta
Juve, ok di Spalletti alla cessione di David: individuato il nuovo bomber

Il centravanti canadese non ha ancora dimostrato il suo valore a Torino. Ecco dove può andare e chi può arrivare al suo posto

Jonathan David era stato indicato da molti addetti ai lavori come il colpo migliore della scorsa estate in Serie A. Non soltanto perché la Juventus era riuscita a prenderlo a costo zero, ma soprattutto per quanto aveva fatto vedere in Francia e in Champions con la maglia del Lille. E invece il centravanti canadese ha fatto fatica a imporsi in bianconero prima sotto la gestione Tudor e ora con Spalletti.

Calciomercato Juventus, cessione David: c'è l'ok di Spalletti
Jonathan David e Spalletti (foto Ansa) – Calciomercato.it

Tanto che il tecnico di Certaldo avrebbe dato il suo benestare alla cessione in questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante lo scarso rendimento, le pretendenti non mancano, specie in Premier League: dal Tottenham al Newcastle passando per il Chelsea che però adesso è alle prese con il cambio di allenatore. Il club bianconero conta di incassare una cifra vicina ai 35 milioni di euro dalla cessione di David.

Una ricca plusvalenza da reinvestire almeno in parte sul suo sostituto. Due i nomi caldi per la Juve in questo momento. Da un lato il norvegese Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, sfruttando anche il fatto che i Colchoneros devono riscattare Nico Gonzalez. Dall’altro l’uruguaiano Darwin Nunez, che si è già stufato dell’avventura in Arabia Saudita con l’Al Hilal di Inzaghi.

