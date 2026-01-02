Atalanta
Castellanos al West Ham, i numeri fanno sorridere la Lazio: l’effetto sul bilancio nei dettagli

Foto dell'autore

L’impatto sui conti biancocelesti dell’addio dell’argentino tra cartellino, ammortamento e risparmio 

Taty Castellanos ha lasciato la Lazio. Non è ancora ufficiale, ma l’argentino è partito per Londra dove firmerà con il West Ham dopo due anni e mezzo a Formello in cui ha segnato 22 gol complessivi. Non proprio un bottino da sogno per l’ex Girona che da quel punto di vista non creerà una lacuna troppo importante per i biancocelesti, che anzi dal punto di vista economico chiudono una operazione decisamente vantaggiosa.

Claudio Lotito (Ansafoto) – calciomercato.it

Castellanos si trasferirà in Premier League dietro un corrispettivo di poco meno di 30 milioni di euro, che sicuramente daranno ossigeno al bilancio e le casse della Lazio, che intanto si era già vista sbloccare il mercato in entrata e ora potrà investire anche qualcosa in più. Nel mirino l’attaccante, ma soprattutto una mezzala di qualità e inserimento, possibilmente con qualche gol nelle gambe. Dando uno sguardo al bilancio, il valore residuo di Castellanos – acquistato per oltre 16 milioni nel 2023 – era arrivato a 8,45 milioni, per cui si tratta di una plusvalenza da circa 20 milioni.

Di questi, 3 andranno versati al New York City che vanta il 10% sulla rivendita. Con la cessione del Taty, i biancocelesti risparmieranno su una parte di ammortamento (1,7 milioni di euro) e stipendio (1,18 milioni di euro) per un totale di 2,88 milioni di euro. Sommando tutto, l’effetto complessivo positio sui conti della Lazio per questa cessione sarà pari a circa 20-21 milioni di euro.

