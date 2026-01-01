Torna all’Inter, ma va subito via: futuro in Serie A | CM.IT

Poco spazio e bocciato dall’allenatore: il nuovo piano della dirigenza per il talento nerazzurro

Ancora un’esclusione contro la Roma e altri 90 minuti passati in panchina a guardare i compagni di squadra. Si conferma da dimenticare la parentesi al Genoa di Valentin Carboni, pronto nei prossimi giorni a tornare all’Inter.

Il talentuoso fantasista non rientra nei piani di De Rossi e sotto la gestione dell’ex romanista ha collezionato appena 32’ minuti in campionato. Logico pensare a una strada alternativa, che possa permettere all’argentino di trovare il campo con continuità. Carboni in estate rientrava dopo un lungo infortunio per la rottura del crociato del ginocchio, che aveva pregiudicato l’avventura Oltralpe con la maglia del Marsiglia.

Il classe 2005 farà cosi ritorno ad Appiano Gentile, senza restarci però vista l’intenzione dell’Inter di girarlo nuovamente in prestito.

Calciomercato Inter, Carboni saluta il Genoa: la nuova destinazione

Valentin Carboni ha bisogno di giocare e di ritrovare lo smalto pre infortunio, con l’entourage del giocatore e la dirigenza interista che valutano diverse piste per la seconda parte di stagione.

Serve un progetto che valorizzi il baby albiceleste e che lo faccia rendere al meglio per quelle che sono le sue qualità. Una piazza dove tornare protagonista e con un minutaggio importante. Come raccolto da Calciomercato.it, la priorità per Carboni e l’Inter è trovare una nuova sistemazione sempre nel campionato di Serie A. L’argentino piace a diverse squadre in Italia: Pisa, Verona e Cagliari hanno mostrato interesse, anche se il primo club a muovere dei passi concreti nelle scorse settimane era stato il Parma.

Carboni (che sarà ceduto sempre con la formula del prestito) è pronto a lasciarsi alle spalle la deludente esperienza sotto la Lanterna, tornando ad Appiano Gentile solo di passaggio prima dell’operazione rilancio.