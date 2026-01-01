Botti di Capodanno Milan: così Tare batte (due volte) l’Inter

Il direttore sportivo rossonero ha lanciato la sfida a Marotta: sarà un gennaio infernale

Dopo essersi aggiudicato il derby contro l’Inter sul campo lo scorso novembre, il Milan prova a fare il bis anche sul mercato. A tal proposito il Ds rossonero Igli Tare è al lavoro per una doppia mossa in questa sessione invernale che può avere conseguenze dirette e indirette sui ‘cugini’ nerazzurri. Insomma, Beppe Marotta è avvertito.

Il Diavolo vuole dire la sua nella lotta scudetto che comprende Napoli e Inter (senza dimenticare Roma e Juve). Per questo è pronto a regalare altri rinforzi ad Allegri oltre a Fullkrug. Ma per acquistare bisogna anche cedere e nonostante la doppietta al Verona, tra i papabili partenti resta Nkunku. L’attaccante francese piace al Fenerbahce, che guarda in Italia anche per il reparto mediano, dove ha messo gli occhi su Frattesi.

Due calciatori molto diversi ma con valutazione simile di 30-35 milioni di euro. Difficile che i turchi possano comprarli entrambi, bisogna quindi giocare d’anticipo. E Tare sembra avanti nel convincere l’ex Chelsea ad accettare la destinazione. Con quei soldi, poi, potrebbe infliggere un altro colpo all’Inter, andando a prendere subito Mario Gila dalla Lazio, obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione.