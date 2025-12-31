Atalanta
Il Milan mette la freccia, sfida alle big per Souza | CM.IT

Il club rossonero con Igli Tare è tornato a scandagliare con attenzione il Brasile

Un Souza tira l’altro. Dalla porta alla fascia sinistra, il Milan dopo aver messo nel mirino Hugo del Corinthians, negli ultimi giorni ha mosso passi concreti anche per Souza Menezes del Santos. Con Juan Arizala ormai indirizzato verso l’Udinese, il club rossonero non ha abbandonato l’idea di tesserare un giovane terzino sinistro sudamericano.

E questa volta i radar di Igli Tare, grazie anche agli ottimi rapporti con Giuliano Bertolucci, si è orientato verso il Brasile e più precisamente verso lo stato paulista. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano l’irruzione milanista nella corsa al 19enne del Santos.

Con più struttura fisica e più gamba rispetto all’obiettivo del Como Kaiki, sicuramente più pronto per questioni anagrafiche, Souza ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club europei, compresi Barcellona, Chelsea, Newcastle e Nottingham Forest.

Proprio in virtù di questa concorrenza, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi presentando una prima proposta verbale, ancora distante, tuttavia, dalla valutazione del Santos, fissata in 11-12 milioni di euro con bonus.

 

