Roma al lavoro senza sosta per Zirkzee e Raspadori: la situazione

I giallorossi puntano al doppio colpo in attacco, ma devono superare alcuni ostacoli sia per l’olandese che per l’ex Napoli

La Roma continua a lavorare su Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, obiettivi principali per l’attacco giallorosso. Gli ostacoli permangono per entrambi i giocatori, anche se per motivi diametralmente opposti. L’olandese è assolutamente cedibile per lo United, ma Amorim è in difficoltà a livello numerico e vorrebbe attendere il rientro dei giocatori dalla Coppa d’Africa o comunque l’arrivo di un sostituto.

Insomma, l’ok non c’è ancora da parte dei Red Devils. E questa sera Zirkzee è anche tornato titolare contro il Wolverhampton. Ma il suo destino è ormai segnato, è questione di tempistiche. Per Raspadori, invece il discoso è diverso. L’Atletico Madrid non lo ha messo sul mercato, è contento del suo apporto e del suo approccio, l’intenzione insomma non è quella liberarsene. Il giocatore ha un atteggiamento positivo in campo e nello spogliatoio, difatti non ha chiesto la cessione o comunque non sta forzando la mano.

Vorrebbe giocare di più, ma senza puntare i piedi. I Colchoneros si sono detti comunque disposti ad accontentarlo e non trattenerlo a forza, a patto che arrivi un’offerta giusta. Ovvero la certezza di un incasso da almeno 20-22 milioni, un obbligo di riscatto a condizioni certe. Cosa che la Roma non ha ancora garantito, sfiorando solo i 20 milioni e con un diritto di riscatto. L’accordo ancora non c’è, può arrivare, anche in tempi relativamente brevi.