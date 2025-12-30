Atalanta
Petrachi ha trovato l’accordo: arriverà al Torino in estate

Foto dell'autore

Il Ds granata continua la caccia al difensore. In partenza il marocchino Aboukhlal

Petrachi lavora quasi senza sosta per rinforzare il Torino adesso, ovvero a gennaio, come in prospettiva futura. In tal senso vanno registrate le voci provenienti dalla Colombia che danno praticamente per concluso l’ingaggio di una promessa del calcio sudamericano.

Parliamo di Feder Rivas, terzino sinistro colombiano in scadenza con l’Atletico Nacional. Il Ds granata avrebbe raggiunto un accordo con il classe 2008 in vista della prossima stagione.

Petrachi, Ds Torino
Petrachi ha trovato l’accordo: arriverà al Torino in estate (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per quanto riguarda il presente, invece, Petrachi prosegue la caccia al difensore. Marianucci del Napoli è sempre più vicino alla Cremonese, così il focus del dirigente si sarebbe spostato anche all’estero. Nel mirino il classe 2002 Kinkoue del Le Havre e con un passato all’Inter, così come l’ex Verona Coppola in uscita dal Brighton.

Torino attivo pure sul fronte partenze. Quasi completata quella di Aboukhlal, esterno arrivato in estate dal Tolosa ma che in granata non è riuscito a imporsi. Il Toro ha trovato un’intesa col Nantes per un prestito con diritto, mentre secondo ‘Presse Ocean’ è da poco arrivato anche il sì del classe 2000, che così fa ritorno in Francia appena sei mesi dopo il suo addio.

