Il Como mette la freccia a sinistra: nel mirino il talento Kaiki Bruno

Grande protagonista del mercato estivo, il club lariano non vuole essere da meno nell’imminente finestra invernale

Il Como ha chiuso il 2025 con un rotondo 3-0 sul campo del Lecce di Eusebio Di Francesco. Una vittoria che arriva dopo due ko consecutivi, contro Inter e Roma, e rilancia le ambizioni europee della squadra lombarda.

Ma non è tutto, perché dopo essere stata grande protagonista del mercato estivo, la società lariana ha tutta l’intenzione di non ripetersi in quello ormai imminente di gennaio.

Il Como è, infatti, segnalato sulle tracce di Kaiki Bruno, uno dei giocatori emergenti più talentuosi del calcio brasiliano. Il 22enne terzino sinistro del Cruzeiro è stato considerato uno dei migliori dell’ultimo Brasileirao nel suo ruolo.

Finito nel mirino anche del Benfica, in estate, e del Porto di Farioli, recentemente, il calciatore è valutato dal suo club, con cui è sotto contratto fino dicembre del 2027, intorno ai 12-13 milioni di euro.

Ma il prezzo del cartellino è destinato a crescere, soprattutto alla luce dei vari interessamenti dei club europei. Il Como, però, è pronto ad anticipare la concorrenza e a regalare a Fabregas un altro prospetto importante, per il presente e il futuro.

