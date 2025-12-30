Atalanta
È sempre Inter contro Juventus: duello per Kayode a giugno | CM.IT

Avversari, da sempre in campo, ma anche sul mercato, in vista della prossima stagione: le ultime mosse

Mentre l’Inter chiude in testa al campionato di Serie A il 2025 con 36 punti conquistati in sedici partite, la Juventus sembra aver trovato la quadra, dopo le prime difficoltà incontrare da Luciano Spalletti.

Kayode in azione col Brentford contro il Tottenham
Kayode (Ansa) – Calciomercato.it

Subentrato a Igor Tudor a stagione in corso, l’allenatore di Certaldo e i suoi uomini hanno infilato tre vittorie consecutive, contro Bologna, Roma e Pisa, molto importanti ai fini dell’obiettivo stagionale: la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Il quarto posto è, adesso, occupato dai giallorossi di Gian Piero Gasperini, ma ad un solo punto di distanza: la sfida s’infiamma. Ma c’è anche il mercato a tenere banco.

Inter e Juventus, Kayode nel mirino per il 2026: la richiesta del Brentford

Le due storiche società italiane, però, guardano già alla prossima stagione, in attesa di capire le mosse in vista dell’imminente sessione invernale del calciomercato.

Il nome comune sul taccuino delle due dirigenze è quello di Michael Kayode, ex Fiorentina con un passato nelle giovanili della Juventus. Passato nel gennaio scorso al Brentford per una cifra totale di 18 milioni di euro, il classe 2004 si sta facendo valere in Premier League.

Giocatore di gamba e con una grande fisicità, ha ampi margini di miglioramento, vista la giovane età: Inter e Juventus hanno problemi sulla fascia destra e il suo profilo è in linea con i dettami tecnici ed economici, a livello di ingaggio, dei vertici del club.

Ma non sarà facile strapparlo al suo attuale club, a cui è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2030: la valutazione è, infatti, decisamente importante, 30 milioni di euro. Ma le due squadre italiane monitorano, pronte a dare l’assalto al Nazionale Under 21 nei prossimi mesi.

