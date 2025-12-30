Atalanta
Addio Juve, rischia di saltare tutto: “È tutto falso”

In casa bianconera si parla di stallo sulla firma e il pericolo di un ritorno in patria, ma l’agente prende la parola

La questione rinnovi resta d’attualità per tante società di Serie A, ovviamente Juve compresa. Alla Continassa in queste settimane continua a esserci un discorso aperto sul futuro di Weston McKennie, in scadenza di contratto a giugno. Se fino a qualche mese fa si parlava di un addio quasi scritto per l’americano, che però è rimasto importantissimo per la squadra e come sempre si è ritagliato uno spazio di assoluto rilievo.

Per questo la sua permanenza è tornata di grande attualità e sembrava lo scenario più probabile, ma nelle ultime ore si è parlato di un nuovo allontanamento in seguito allo stallo sul rinnovo, anche per questioni legate alle commissioni per gli agenti. Addirittura tra le ipotesi ci sarebbe quello di un rientro in patria, in MLS. A tal proposito però è intervenuto proprio il procuratore dell’ex Schalke.

“Di solito non rispondo ai post sui social media, ma quando vengono diffuse informazioni false, soprattutto da account verificati, devo intervenire. Sono Cory Gibbs, agente di Weston, e posso confermare che tutto ciò che è stato scritto è falso”, ha scritto l’agente del centrocampista della Juventus come riportato anche da ‘Tuttosport’. Insomma, per il momento non ci sono sviluppi ma la situazione di McKennie rischia di complicarsi davvero.

