Tare prova il colpaccio a zero: lo vuole soffiare a Spalletti

Il ds del Milan ha messo nel mirino un profilo molto interessante in scadenza con la Roma che piace anche alla Juventus

Se da una parte si avvicina il mercato di gennaio, dall’altra cominciano i lavori anche per la sessione estiva. È sempre tutto intrecciato, perchè questo è il periodo anche in cui si decidono le strategie soprattutto per i colpi a parametro zero e gli eventuali rinnovi di contratto. In Serie A e nel resto d’Europa ci sono molte situazioni interessanti.

Alla Roma, ad esempio, Pellegrini e Dybala sono i calciatori più in vista senza dubbio. Ma che al momento sono più vicini all’addio che a un prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno. Non che le chances siano a zero, ma di sicuro molto complicate. Soprattutto a certe cifre. Ma insieme a loro c’è anche Zeki Celik, che dopo i primi anni in cui era scivolato nelle gerarchie ed era in uscita, adesso è imprescindibile. I discorsi per il rinnovo sono già iniziati e l’intenzione comune è di continuare insieme.

Però al tempo stesso ci sono delle variabili, ovvero gli interessi di altri club e in particolare di alcune big di Serie A. In primis la Juventus, che ha individuato nel difensore un profilo ideale per la difesa a tre, così come lo sarebbe in caso di ritorno a quattro. Secondo i media turchi, però, su Celik ha messo gli occhi anche Igli Tare. Il ds del Milan avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giocatore con l’intenzione di tenersi informato sull’evoluzione delle trattative con la Roma. Tare vorrebbe in caso inserirsi, dando fastidio così sia alla Roma che alla stessa Juve in vista dell’estate.